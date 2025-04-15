مراسلات توقع شاباً بجناية ترويج المخدرات

وطنا اليوم:ألقت مكافحة المخدرات، القبض على ثلاثيني، بعد أن رصدت مراسلاته، مع أحد مصادرها، على أحد مواقع التواصل، واستعد خلالها لتأمين المصدر، بحبوب الكبتاجون المخدرة.

وقال مصدر أمني، ان الثلاثيني، من ذوي الأسيقيات، في قضايا المخدرات، وبالتحقيق معه، بعد إلقاء القبض عليه، اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وجرت إحالته، إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي قرر توقيفه، بعد ان أسندت إليه، جناية ترويج المواد المخدرة.