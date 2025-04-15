بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مراسلات توقع شاباً بجناية ترويج المخدرات

15 أبريل 2025
مراسلات توقع شاباً بجناية ترويج المخدرات

وطنا اليوم:ألقت مكافحة المخدرات، القبض على ثلاثيني، بعد أن رصدت مراسلاته، مع أحد مصادرها، على أحد مواقع التواصل، واستعد خلالها لتأمين المصدر، بحبوب الكبتاجون المخدرة.
وقال مصدر أمني، ان الثلاثيني، من ذوي الأسيقيات، في قضايا المخدرات، وبالتحقيق معه، بعد إلقاء القبض عليه، اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وجرت إحالته، إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي قرر توقيفه، بعد ان أسندت إليه، جناية ترويج المواد المخدرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)