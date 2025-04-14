ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اجتماع مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية الاثنين، لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع الهامة، في مقدمتها مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، بهدف رفع جاهزية المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما ناقش المجلس الميزانية الختامية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية للعام 2024 واعتمادها ليصار الى رفع التوصية المناسبة لإقرارها.

وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، اطلع المجلس على تقرير لجنة تقييم الموظفين في الشركة، وتمت مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة بما يعزز الكفاءة الإدارية ويرتقي بالأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة موضوع بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى في الشركة، حيث تم بحث آليات تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بكفاءة.

وفي إطار تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم، ناقش المجلس آلية العمل المعمول بها حاليا وطرح مقترحات من شأنها تنظيم أعداد السيارات والناقلات المسموح بإدخالها بشكل يومي.

واطلع المجلس على تقرير إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2025 والتي ارتفعت بنسبة 780% عن إيرادات الربع الأول من 2024 والذي بين فيه أن هنالك إقبال كبير من قبل المستثمرين على الاستثمار في المنطقة الحرة، حيث وقعت الشركة حول 80 عقدا استثماريا خلال الربع الأول من العام الجاري.