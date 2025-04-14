بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

14 أبريل 2025
ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اجتماع مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية الاثنين، لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع الهامة، في مقدمتها مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، بهدف رفع جاهزية المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
كما ناقش المجلس الميزانية الختامية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية للعام 2024 واعتمادها ليصار الى رفع التوصية المناسبة لإقرارها.
وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، اطلع المجلس على تقرير لجنة تقييم الموظفين في الشركة، وتمت مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة بما يعزز الكفاءة الإدارية ويرتقي بالأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية.
وتناول الاجتماع كذلك مناقشة موضوع بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى في الشركة، حيث تم بحث آليات تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بكفاءة.
وفي إطار تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم، ناقش المجلس آلية العمل المعمول بها حاليا وطرح مقترحات من شأنها تنظيم أعداد السيارات والناقلات المسموح بإدخالها بشكل يومي.
واطلع المجلس على تقرير إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2025 والتي ارتفعت بنسبة 780% عن إيرادات الربع الأول من 2024 والذي بين فيه أن هنالك إقبال كبير من قبل المستثمرين على الاستثمار في المنطقة الحرة، حيث وقعت الشركة حول 80 عقدا استثماريا خلال الربع الأول من العام الجاري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)