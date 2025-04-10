براءة متهم عن وفاة طفل بعد مباراة الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات أحداث عمان القرار النهائي حول قضية القتل التي حدثت في منطقة ماركا الشمالية والتي توفي على أثرها طفل بعد انتهاء مباراة نادي الفيصلي ونادي الوحدات في عام ٢٠٢٢، حيث تضمن القرار إعلان براءة المتهم الوحيد في هذه القضية.

حيث أفاد محامي المتهم الاستاذ محمد زهير العبادي أن القرار جاء نتيجة عدم كفاية الأدلة وبطلان الإجراءات.