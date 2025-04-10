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المومني: الأردن ثابت في دعمه لفلسطين ونرفض المساس بمؤسساتنا الوطنية

10 أبريل 2025
المومني: الأردن ثابت في دعمه لفلسطين ونرفض المساس بمؤسساتنا الوطنية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم الخميس في تصريحات صحفية، أن أي مساس أو تحريض على مؤسسات الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية يمس كل أردني شريف، مشددًا على رفض الحكومة والشعب لهذا النهج الذي يشتت الانتباه عن المعركة الأساسية والمصيرية، وهي إسناد الشعب الفلسطيني في وجه ما يتعرض له من عدوان وظلم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن الأردن رسخ واستخدم كل الأدوات المتاحة من أجل إسناد الشعب الفلسطيني إغاثيا وسياسيا ودبلوماسيا وعسكريا.


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