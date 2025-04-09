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القبض على أحد أخطر المعتدين على الثروة الحرجية في عجلون

منذ 53 ثانية
القبض على أحد أخطر المعتدين على الثروة الحرجية في عجلون

وطنا اليوم:ألقت الجهات المختصة في محافظة عجلون على أحد أخطر المعتدين على الثروة الحرجية في المحافظة بعد رصده بعمليات تحطيب جائر داخل الأحراش في 3 مرات متتالية، خلال يوم واحد.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان ، اليوم الأربعاء، إن الشخص الذي تم ضبطه بحقه 30 ضبطا حرجيا سجلت نتيجة اعتداءاته المتكررة على الأشجار الحرجية، وتقدر قيمة الأضرار التي تسبب بها بأكثر من 100 ألف دينار.
وأضاف أن المعتدي يعتبر من أصحاب الأسبقيات في هذا النوع من القضايا وتم رصده من قبل كوادر مديرية الزراعة خلال جولات ميدانية مكثفة نفذتها فرق الحراج ضمن الجهود المبذولة لحماية الغابات والتصدي لأي تجاوزات بحق الثروة الحرجية.
وشدد على أن وزارة الزراعة من خلال مديرية زراعة عجلون لن تتهاون في التصدي لأي اعتداء على الغابات وستواصل تنفيذ حملات رقابية وميدانية في مختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الغطاء الحرجي الذي يعد من أهم الموارد البيئية والسياحية في المملكة.


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