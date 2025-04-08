زيلينسكي: اعتقلنا مواطنَين صينيين يقاتلان لصالح روسيا ونتوقع ردا أميركيا

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية، مضيفا أن كييف تريد “توضيحا” من بكين و”رد فعل” من حلفائها الغربيين.

واستدعت أوكرانيا السفير الصيني بعد أسر صينيين اثنين بالجبهة.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شريط فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين “اعتقل جيشنا مواطنَين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، حدث هذا على الأراضي الأوكرانية، في منطقة دونيتسك. لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية”.

وفي المقابل أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء طرد القوات الأوكرانية من منطقة تدعى جويفو في منطقة كورسك الروسية ونفذ ضربات جوية ومدفعية على القوات الأوكرانية عبر الحدود.

وتحاول روسيا منذ أغسطس (آب) من العام الماضي طرد القوات الأوكرانية من كورسك بعد أن شنت قوات كييف توغلا وصف بالمفاجئ تسبب بإرباك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يأمل أن يمنحه هذا التوغل ورقة مساومة في أي محادثات مستقبلية حسب مراقبين.

لكن روسيا استعادت مساحة من الأراضي داخل كورسك في الأشهر الأخيرة مما دفع الأوكرانيين إلى الاقتراب نحو الحدود. كما بدأت في الاستيلاء على أراض في منطقة سومي الأوكرانية المجاورة بعد أن تحدث بوتين عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنها استعادت السيطرة على منطقة جويفو.

وذكرت الوزارة في بيان أن “القوات الروسية تواصل تدمير تشكيلات الجيش الأوكراني في منطقة كورسك”.

وأضافت أن قواتها “دحرت أيضا الجنود الأوكرانيين في اشتباكات دارت حول منطقتين سكنيتين”.