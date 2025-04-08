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الخط الحجازي الأردني يتهيأ لعودة الرحلات السياحية إلى درعا

منذ 6 ثواني
الخط الحجازي الأردني يتهيأ لعودة الرحلات السياحية إلى درعا

وطنا اليوم:أكّد مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الدكتور زاهي خليل، أنه يجري حاليًا الكشف على الخط الممتد من المفرق إلى منطقة الصفر على الحدود السورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.
وقال إنه سيتم خلال الشهر الحالي الانتهاء من عمليات الكشف على الخط، للتأكّد من جاهزيته لاستئناف الرحلات السياحية إلى مدينة درعا السورية.
وأضاف أن استئناف الرحلات السياحية إلى مدينة درعا مرتبط بالتوجّهات الحكومية من جانب، وبالأمور الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة في ظل وجود انقطاعات على الخط داخل الأراضي السورية.
وأكّد أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ستكون جاهزة فنيًا لاستئناف الرحلات، بعد التنسيق مع الجانب السوري.


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