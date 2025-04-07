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الأمن يعثر على طفل تائه في عمّان ويعيده لذويه

منذ 37 ثانية
الأمن يعثر على طفل تائه في عمّان ويعيده لذويه

وطنا اليوم:تمكنت الأجهزة الأمنية أمس الأحد من العثور على طفل تائه أمام مستشفى الحسين للسرطان في عمّان.
الطفل، الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، كان يسير وحيدًا في الشارع. وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم تسليمه إلى أقرب مركز أمني ليتم التواصل مع ذويه وإعادته إلى عائلته بأمان.
وأوضحت ضابط ارتباط غرفة العمليات الملازم دعاء الهباهبة عبر إذاعة الأمن العام أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفل وإعادة لم شمله مع أسرته بأسرع وقت.


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