محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

وطنا اليوم:أوقف محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهورة في منطقة حوارة، ما شكل خطرا على حياة المواطنين وهدد السلامة العامة بشكل مباشر.

وأكد العتوم، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي سلوك يمس الأمن والسلامة العامة، وأن ما قام به الشاب يعد تجاوزا خطيرا للقوانين والأنظمة المرورية ويعرض حياة الناس للخطر، إذ أحيل السائق المتهور إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا المواطنين خاصة الشباب إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدا أن القانون سيطبق بحزم على كل من يخالف ويستهتر بأرواح الناس وممتلكاتهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين بإدارة السير والامن الوقائي تابعوا التحقيق بفيديو جرى تداوله ظهر خلاله سائق مركبة يقود مركبته بطريقة استعراضية وخطرة بعد تركه لمقود المركبة وهي تسير وخروجه منها والجلوس على مقدّمتها بالشارع العام أثناء مسيرها معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة إربد وتحديد المركبة حيث جرى ضبط السائق والمركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.