بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

منذ 20 ثانية
محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

وطنا اليوم:أوقف محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهورة في منطقة حوارة، ما شكل خطرا على حياة المواطنين وهدد السلامة العامة بشكل مباشر.
وأكد العتوم، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي سلوك يمس الأمن والسلامة العامة، وأن ما قام به الشاب يعد تجاوزا خطيرا للقوانين والأنظمة المرورية ويعرض حياة الناس للخطر، إذ أحيل السائق المتهور إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعا المواطنين خاصة الشباب إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدا أن القانون سيطبق بحزم على كل من يخالف ويستهتر بأرواح الناس وممتلكاتهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين بإدارة السير والامن الوقائي تابعوا التحقيق بفيديو جرى تداوله ظهر خلاله سائق مركبة يقود مركبته بطريقة استعراضية وخطرة بعد تركه لمقود المركبة وهي تسير وخروجه منها والجلوس على مقدّمتها بالشارع العام أثناء مسيرها معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
وأكّد أنه جرى تحديد موقع تصوير الفيديو في منطقة إربد وتحديد المركبة حيث جرى ضبط السائق والمركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وحجز المركبة للمدد القانونية في ساحات الحجز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:57

محرر يوتيوب الجديد.. سهولة واحتراف في فيديوهاتك

19:51

وضع صحي وإنساني كارثي في غزة ورفح مُسحت من الخريطة

19:41

حسّان : الحكومة وفرت 40% من كلف خدمة الدين على قرض مستحق من سندات يوروبوند

19:37

المتحدة للاستثمارات الماليه تدعو لجلسه توعويه حول الأكتتاب في صندوق -UFICO -ASE20

19:32

خامنئي يضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى

19:27

رياح غبارية شديدة في المفرق والأمن يحذر السائقين

16:58

أسرة عمان الأهلية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر

16:52

شركة ارامكو السعودية تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية

16:45

موجة غبار قوية تتقدم من مصر نحو الأردن

16:22

فرسان التغيير تُعلن فتح باب الانتساب للجنة التحضيرية لـ “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025”

16:21

الحرب الأميركية على إيران إن اندلعت .. هل يمكن تحويل الوضع السيئ إلى وضع حسن؟

16:11

فكرة تركي آل الشيخ.. 7Dogs أضخم إنتاج عربي بمشاركة نجوم عالميين

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025