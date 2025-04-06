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موجة غبار قوية تتقدم من مصر نحو الأردن

منذ 26 ثانية
موجة غبار قوية تتقدم من مصر نحو الأردن

وطنا اليوم:أفاد موقع “طقس العرب” أن أحدث صور الأقمار الصناعية أظهرت اندفاع موجة غبارية جديدة نحو الأردن عبر الأراضي المصرية، ما سيؤدي إلى زيادة تركيز الغبار في الأجواء خلال الساعات المقبلة.
وتأثر الأردن منذ صباح الأحد بمنخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية أكثر دفئًا من المعتاد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتحول الأجواء إلى جافة ومغبرة بدرجات متفاوتة.
وأوصى “طقس العرب” بتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الصحراوية. كما نصح المرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية أو عينية بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تجنبًا للتعرض المباشر للغبار.


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