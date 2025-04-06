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حذفتا العلم.. لاعبتا كرة سلة تثيران الجدل بين السوريين

منذ 59 ثانية
حذفتا العلم.. لاعبتا كرة سلة تثيران الجدل بين السوريين

وطنا اليوم:على مدى الساعات الماضية تصدر اسم لاعبة كرة السلة ضمن المنتخب السوري للسيدات، سيدرا سليمان ونورا بشارة حديث السوريين على مواقع التواصل.
فقد وجه عدد من السوريين انتقادات لاذعة إلى الشابتين بعد أنباء عن حذف العلم السوري عن لباسهما، في صور نشرتاها على حساباتهما في إنستغرام.
بينما قلل آخرون من أهمية تلك القضية، معتبرين أن في البلاد أموراً أهم من الانشغال بمثل تلك المسائل التفصيلية.
في حين رأى البعض أن التقليل من احترام علم البلاد أمر مهم، ولا يقل أهمية عن أي موضوع آخر.

قرار رسمي
أما وزير الرياضة والشباب محمد سامح أحمد حامض، فأصدر من جهته، أمس السبت قرارًا بإبعاد ثلاثة من أعضاء المنتخب لكرة السلة للسيدات.
وشمل القرار كلا من اللاعبتين بالإضافة إلى المدرب أيمن سليمان، وذلك استنادا إلى اللائحة الانضباطية الصادرة عن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة، وبناءً على أحكام القرار رقم 9 لعام 2025، والأنظمة والقوانين النافذة.
كما حظر القرار على الثلاثة ممارسة أي نشاط رياضي ضمن المؤسسات الرسمية حتى إشعار آخر.
أتى ذلك، بعدما فجرت سيدرا ونورا الجدل قبل يومين، إثر نشرهما صورا بقميص المنتخب مع حذف العلم السوري الجديد، ما أثار امتعاض العديد من السوريين.


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