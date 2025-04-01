بلدية الكرك تضبط 100 كغم من اللحوم الفاسدة

وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى ما وزنه (100) كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال رئيس القسم، سند الحوراني، إنه في إطار جهود البلدية المستمرة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق، تمكنت كوادر القسم من ضبط كمية من اللحوم الفاسدة المشار اليها، وذلك خلال جولاتها التفتيشية التي نفذتها خلال أيام عيد الفطر واستهدفت عدة مواقع.

وبين انه ثبت من خلال الكشف على اللحوم المضبوطة من قبل الطبيب المناوب عدم صلاحيتها للاستهلاك حيث تم اتلافها على الفور لضمان عدم وصولها للمستهلكين في حين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق التجار المخالفين

وأكد أن البلدية لن تتهاون في كل ما يمس الأمن الغذائي ويعرض صحة المواطنين للأذى