توقف 25 مخبزا يدعمها برنامج الأغذية العالمي في غزة بشكل كامل

وطنا اليوم:توقفت جميع المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة بشكل كامل لنفاد كميات الدقيق.

وأضاف مصدر الثلاثاء، أن كميات المياه المحلّاه من محطة التحلية في دير البلح تتناقص بشكل كبير، بعد قطع الكهرباء عنها من قبل الاحتلال.

وفي وقت سابق، حذّر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، من توقف المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي 25 مخبزا في قطاع غزة، 6 منها أغلقت سابقا بسبب نفاد غاز الطهي.

وأكد رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي، أن “حرب التجويع تدق طبولها” مع توقف عمل المخابز.

وقال العجرمي إن “السبب هو الإغلاق والحصار المفروض على البضائع، ما أدى إلى نفاد الدقيق، والسولار والخميرة أيضا”.

وأضاف: “هذا الإغلاق يلقي بظلاله الوخيمة على الوضع المعيشي للغزيين الذين يعانون من ويلات هذه الحرب الضروس، ناهيك عن عدم وجود غاز الطهي”.

وأشار إلى أن الجمعية تواصلت مع عدة جهات منها برنامج الأغذية العالمي، مستدركا “لكن للأسف لم يتم الاستجابة لندائنا فالأمر سياسي ضاغط ليس إلا بانتظار فتح المعابر”.

ويستهلك قطاع غزة 450 طنا من الدقيق يوميا، وفق الجمعية، وكانت المخابز تغطي 50% من احتياجات الفلسطينيين.

ويبلغ عدد المخابز العاملة في قطاع غزة 140 مخبزا، منها 70 مخبزا آليا، نسبة كبيرة منها تم تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مخابز شمال القطاع، بينما تقدر الخسائر بملايين الدولارات.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إحدى أكبر الجهات التي تقدّم المساعدات الغذائية في غزة قد حذرت مسبقا من أن كمية الطحين (الدقيق) التي لديها لا تكفي إلا للتوزيع لأيام.

وقالت الأونروا إن الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية في ظل الخفض الهائل في توزيع المساعدات.