بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزارة الاقتصاد الرقمي تختتم حملتها الرمضانية بالخير نجود لعام 2025

منذ 4 دقائق
وزارة الاقتصاد الرقمي تختتم حملتها الرمضانية بالخير نجود لعام 2025

وطنا اليوم:اختتمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حملتها الرمضانية السنوية “بالخير نجود” لعام 2025، والتي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك للعام الثامن على التوالي.
وبحسب بيان للوزارة الاثنين، شملت الحملة توزيع الطرود الغذائية والقسائم الشرائية على الأسر العفيفة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم إفطارات رمضانية للأطفال الأيتام من مختلف المناطق.
وأكدت الأمينة العامة للوزارة سميرة الزعبي، أن الحملة تعكس حرص الوزارة على التواصل مع المجتمعات المحلية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، من خلال دعم الأسر المحتاجة ورسم البسمة على وجوه الأطفال في الشهر الفضيل.
وشددت على أهمية الوصول إلى المناطق النائية وجيوب الفقر، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأشادت الزعبي بالدور الكبير الذي قدمته الجهات الداعمة، مؤكدةً أن استمرار هذه الحملة على مدار الأعوام السابقة لم يكن ليتحقق دون دعم مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، مما يعكس التزام الجميع بالمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
وقد شهدت الحملة هذا العام مشاركة واسعة من شركات ومؤسسات وطنية، التي قدمت دعمها عبر التبرعات النقدية والعينية، مساهمةً في إدخال الفرحة إلى بيوت الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:50

شاهد : حريق مشبوه يقضي على 17 سيارة تسلا في روما

19:42

نمو السياحة العربية في الأردن بنسبة 25.5% خلال بداية 2025

19:34

القوات المسلحة تحتفل بعيد الفطر وكبار الضباط يعودون مرضى المستشفيات

19:31

القسام تعلن تفجير دبابة للاحتلال شرق خان يونس

19:26

الإمارات تحكم بإعدام 3 متهمين في قضية مقتل الحاخام كوغن

16:50

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

16:41

الحكومة تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان

16:37

الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا

16:32

نتنياهو : المفاوضات تحت النار ؟ ماذا يعني ذلك ”

15:53

تل ابيب تقترح هدنة في غزة مقابل هذ الشرط

15:41

نهايه مأساوية..3 أسود تلتهم حارسا في حديقة جزائرية

15:12

محكمة في باريس تدين مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي

وفيات
وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025