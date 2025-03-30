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تعهد بالعودة للعاصمة.. حميتي يقر بانسحاب قواته من الخرطوم

منذ 3 دقائق
KHARTOUM, SUDAN - AUGUST 10: Mohamed Hamdan Dagalo, Sudanese Deputy Chairman of the Transitional Sovereignty Council, talks during the press conference in Khartoum, Sudan on August 10, 2022. (Photo by Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images)

وطنا اليوم:بعد سيطرة الجيش السوداني بشكل كامل على الخرطوم، اعترف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الأحد، للمرة الأولى بأن قواته انسحبت من الخرطوم التي أعلن الجيش الخميس أنه استعاد السيطرة عليها بالكامل.
ولفت حميدتي إلى أن انسحاب قوات الدعم السريع من أم درمان بهدف إعادة التموضع، مؤكداً أن الحرب مازالت في بدايتها ولم تنتهِ بعد، على حد قوله.
وقال في كلمة موجهة إلى قواته تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي “في الأيام السابقة حصل انسحاب لتموضع القوات في أم درمان” في قرار وافقت عليه “القيادة وإدارة العمليات”.
وقبل يومين حقق الجيش السوداني تقدماً غير مسبوق في العاصمة السودانية، فعقب أسبوع من استعادته القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع بسط الجيش الجمعة سيطرته على كامل الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبدالله، في بيان إن القوات المسلحة طهرت آخر جيوب الدعم السريع بمحلية الخرطوم”.

مسيرات للدعم السريع
وكانت لجنة الأمن بولاية الخرطوم وجهت كافة القوات النظامية بالانتشار وممارسة عملها من داخل مقراتها لبسط الأمن وتأمين المرافق العامة والاستراتيجية.
كما حذرت المواطنين من التجمعات العامة وأداء صلاة العيد داخل المساجد حتى لا تستهدفهم الدعم السريع، التي باتت تستخدم الطيران المُسير في عدد من المناطق.
وجاءت هذه التطورات بعدما شكلت معركة القصر التي اندلعت الأسبوع الماضي نقطة تحول في المواجهات بين الجيش والدعم السريع، إذ مهدت الطريق لسيطرة قوات الجيش على معظم المواقع السيادية والمؤسسات الحكومية وسط العاصمة، بالإضافة إلى السيطرة على جزيرة توتي.
ومنذ أبريل(نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعًا داميًا، أسفر وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونًا آخرين.


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