أردني يعفو عن المتسبب بوفاة ابنه الوحيد ويضرب أروع أمثلة التسامح

وطنا اليوم:في موقف يهتز له الوجدان وتفيض له العيون، جسّد الحاج عيسى سالم عوض العليوات العبادي أسمى معاني التسامح والعفو عند المقدرة، حين أعلن عفوه الكامل عن الشاب المتسبب بوفاة ابنه الوحيد “يوسف”، الذي رحل إثر حادث سير مؤلم أثناء مرافقته لسائق المركبة

المرحوم يوسف، الذي كان ينتظر زفافه وكان قرة عين والده وفلذة كبده، توفي في ريعان شبابه، لكن والده فضّل أن يسمو فوق الجراح، فبادر إلى التوجه للمركز الأمني لإسقاط الحق الشخصي، ومن ثم إلى المحكمة للتأكيد على تنازله الكامل عن جميع الحقوق القانونية والمالية بحق السائق.

بل طالب والد الفقيد بإطلاق سراح الشاب فورًا، ليعود إلى أهله، مقدمًا درسًا عظيمًا في الشهامة والمروءة، وموقفًا سيبقى محفورًا في وجدان الأردنيين.

وفي بيان مؤثر نشره الحاج عيسى العليوات، عبّر عن دوافع قراره، مؤكدًا أنه جاء إكرامًا لله تعالى، ولرسوله الكريم، ولأعرافنا الإسلامية والعربية الأصيلة، مشددًا على أن المروءة لا يجب أن تذهب بين الناس.

وفيما يلي نص البيان كما نُشر من والد الشاب يوسف:

بسم الله الرحمن الرحيم

(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)، وقال تعالى: (واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور).

صدق الله العظيم.

إلى كل من عرفني ومن عرف ابني يوسف ومن لم يعرفه، وكل من هو حي يُرزق،

أشهد الله وأشهدكم يا من أنتم شهود الله في أرضه، بأني أنا “عيسى سالم عوض العليوات العبادي”،

إكراماً لله تعالى ولرسوله الكريم ولمجتمعنا الأردني الواحد، ولعاداتنا الإسلامية العربية الأصيلة، وخصالنا العشائرية الحميدة، ولحق الجيرة، وإكراماً لعشيرة العليوات وعشيرة الشبلي وعشائر عباد وماحص عامة،

أشهدكم أني عفوت عفواً تاماً عن الشخص المتسبب في وفاة ابني يوسف، حيث كان المرحوم جالساً بجانبه أثناء قيادته للمركبة التي حصل بها حادث السير المؤسف، الذي أدى بجهالة فقيدي وحبيبي الشاب يوسف، وهو في ريعان شبابه وبانتظار زواجه.

وقد عفوتُه من كافة الالتزامات المالية، ووقفت في ثاني يوم العزاء بالتوجه إلى المركز الأمني والتنازل عن الحق الشخصي وكافة الحقوق المترتبة على السائق وذويه، ليقوموا بتكفيله وإخراجه من التوقيف، وإرجاعه إلى أهله ليبيت بين والديه وإخوته.

كما توجهت اليوم إلى المحكمة، وقمت بالإدلاء أمام الادعاء العام بذلك،

وذلك إكراماً لله، ثم لرسوله الكريم، ثم لابني المحبوب يوسف، ولكي لا تذهب المروءة بين الناس، وليكون يوسف وأهله وعشيرته قدوة ونبراساً يُستضاء به في المجتمع، في ضرب أروع أمثلة التسامح والعفو عند المقدرة في حياتهم ومماتهم.

والله خير شاهداً، وهو أرحم الراحمين.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

والد الشاب يوسف

عيسى سالم العليوات العبادي