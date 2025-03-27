وزيرة داخلية ألمانيا تلغي زيارتها إلى سوريا بسبب تهديد إرهابي

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن وزيرة الداخلية نانسي فيزر قررت إلغاء زيارتها إلى سوريا مع نظيرها النمساوي غيرهارد كارنر، بعد تحذيرات من تهديد إرهابي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تقوم الوزيرة الألمانية والوفد المرافق لها بمغادرة الأردن صباح اليوم الخميس متوجهين إلى دمشق.

وأوضح متحدث باسم الوزارة: “بناء على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية فيزر إلغاء زيارتها المخطط لها إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم قبل الإقلاع من عمّان”.

وأضاف أن التهديد قد يكون موجها ضد الوفدين الألماني والنمساوي.

وذكرت المصادر أن فيزر اتخذت هذا القرار بالتشاور مع كارنر.

وكانت الزيارة قد خُطط لها تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يتم الإعلان عنها علنا، حيث تضمنت إجراء محادثات مع وزيرين من الحكومة الانتقالية السورية وممثلي منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وكان من المقرر مناقشة ملفات الأمن وإمكانيات عودة اللاجئين السوريين