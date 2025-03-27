وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 488 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي امضوها
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 488 موقوفا إدارياً
وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 488 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد