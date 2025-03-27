قتيلان وجرحى بغارات أميركية على صنعاء

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بسقوط قتيلين وإصابة شخصين إثر 4 غارات أميركية استهدفت مقلعا للأحجار في مديرية خولان شرقي العاصمة صنعاء.

كما قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن سلسلة غارات أميركية استهدفت مناطق بالناحيتين الشمالية والجنوبية في صنعاء.

وأوضحت وسائل الإعلام أن 3 غارات استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان، واستهدفت غارتان منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش وغارتان قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن عدوانا أميركيا استهدف بسلسلة غارات جنوب العاصمة صنعاء، ومناطق في صعدة وعمران.

وتُعَد محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية، كما يسيطر الحوثيون على عمران منذ عام 2014.

يوم 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن”، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

وحتى مساء الأربعاء، تم رصد نحو 100 غارة أميركية على اليمن أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، كما شنت هجمات على أهداف داخل إسرائيل وكذلك استهدفت قطعا عسكرية أميركية في البحر.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الجاري.