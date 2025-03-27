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أمانة عمّان تتعامل مع منتحلي شخصية عمال وطن يستجدون المواطنين

منذ 17 ثانية
أمانة عمّان تتعامل مع منتحلي شخصية عمال وطن يستجدون المواطنين

وطنا اليوم:تعاملت كوادر أمانة عمّان الكبرى، امس الأربعاء، مع عدد من الأشخاص عند إحدى الإشارات الضوئية انتحلوا شخصية عمال الوطن وجرى تسليمهم للجهات المختصة.
وقالت أمانة عمان، في بيان صحفي اليوم، إنها رصدت قيام بعض الأشخاص يرتدون ملابس عمال الوطن باستجداء المواطنين عند حرم إشارات ضوئية وأمام محال تجارية وعمارات سكنية.
ودعت الأمانة المواطنين إلى الحذر من التعامل معهم كونهم من غير العاملين بأمانة عمان الكبرى ويقومون بارتداء الزي القديم لعمال الوطن، داعية إلى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذه التصرفات الفردية من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد (102) لمتابعة هذه الملاحظات على الفور بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.


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