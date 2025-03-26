تقرير أممي: الأردن يستضيف أكثر من 615 ألف لاجئ بينهم 215 ألفا في عمّان

وطنا اليوم:أظهر تقرير حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن بلغ 615,715 شخصًا.

وبيّن التقرير أن اللاجئين السوريين يشكلون النسبة الكبرى، حيث بلغ عددهم 90.7%، يليهم اللاجئون العراقيون بنسبة 6.6%. بينما تتوزع النسبة المتبقية على لاجئين من اليمن والسودان والصومال وجنسيات أخرى.

وأضاف التقرير أن 80.9% من اللاجئين يعيشون في المدن والقرى، بينما يقيم 19.1% منهم في المخيمات. ومن أبرز هذه المخيمات مخيم الزعتري الذي يضم 70,292 لاجئًا، ومخيم الأزرق الذي يضم 40,569 لاجئًا.

وبحسب التقرير، تتفاوت الفئات العمرية للاجئين بين الأطفال وكبار السن، حيث يشكل الأطفال دون سن 18 عامًا حوالي 37.2% من إجمالي اللاجئين، بينما تبلغ نسبة البالغين 57.7%، ونسبة كبار السن 5%.

التوزيع الجغرافي للاجئين

أظهرت الإحصائيات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن توزيعهم في مختلف مناطق المملكة. فقد تصدرت العاصمة عمّان قائمة المناطق الأكثر استضافة للاجئين، تليها محافظة إربد.

وبلغ عدد اللاجئين في عمّان 215,335 لاجئًا، أي ما يعادل 35% من إجمالي اللاجئين، بينما احتلت إربد المرتبة الثانية بـ107,908 لاجئين (17.5%)، تلتها محافظة المفرق بـ74,001 لاجئ (12%)، وفي الزرقاء 38,929 لاجئًا (6.6%)، وفي البلقاء 16,135 لاجئًا (2.6%)، وفي مأدبا 11,883 لاجئًا (1.9%)، وفي معان 8,725 لاجئًا (1.4%)، وفي الكرك 7,319 لاجئًا (1.2%)، وفي جرش 7,115 لاجئًا (1.2%)، وفي عجلون 4,689 لاجئًا (0.5%)، وفي العقبة 4,150 لاجئًا (0.7%)، وفي الطفيلة 1,337 لاجئًا (0.2%)، في حين سجلت مناطق أخرى 302 لاجئ.

أما بالنسبة للتوزيع في المخيمات، فقد بلغ عدد اللاجئين في مخيم الزعتري 70,292 لاجئًا، وفي مخيم الأزرق 40,569 لاجئًا.

أوضاع اللاجئين

كشف التقرير أن حوالي 149,379 لاجئًا، ما يشكل نسبة 24.3% من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعاني 85,835 منهم، ما يشكل 13.9%، من حالات طبية خطيرة، و57,122، ما يشكل 9.3% من ذوي الإعاقة. في حين تم تصنيف 25,815 طفلًا (4.2%) على أنهم معرضون للخطر. فيما أشار التقرير إلى أن هناك 12,355 أسرة (2%) تعيلها امرأة، و9,004 نساء (1.5%) يُعتبرن في خطر.

ووفقًا لبيانات المفوضية، شهد عام 2025 تسجيل 2,670 لاجئًا جديدًا فقط حتى الآن، وهو أدنى رقم يتم تسجيله منذ أكثر من عشر سنوات.