بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزارة الأوقاف تعلن عن برنامجها الموحد لإحياء ليلة القدر

25 مارس 2025
وزارة الأوقاف تعلن عن برنامجها الموحد لإحياء ليلة القدر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن البرنامج الموحد لإحياء ليلة القدر المباركة في السابع والعشرين من شهر رمضان لعام 1446هـ – 2025م، والذي سيُقام في مختلف مساجد المملكة.
وذكرت الوزارة في تصريح الثلاثاء، إنه تم تعميم البرنامج على جميع الأئمة لإحياء ليلة القدر، وتشجيع المصلين على الدعاء لأهل قطاع غزة.
وأضافت أن البرنامج يتضمن صلاة القيام، والاستغفار، والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وصلاة التسابيح، وصلاة الشفع والوتر مع الدعاء. وأشار إلى أن البرنامج الرئيس في مسجد الشهيد الملك عبدالله الأول في منطقة العبدلي يبدأ بصلاة ثماني ركعات، تليها موعظة عن فضائل القيام، ثم استراحة، تليها صلاة ثماني ركعات أخرى، ثم فقرة استغفار والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، تليها موعظة بعنوان (هل من داعٍ فأستجيب له)، ثم صلاة التسابيح، وصلاة الشفع والوتر مع الدعاء، وأخيرًا فقرة السحور، ثم صلاة الفجر.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الموحد في المساجد الرئيسية في العاصمة عمّان سيُقام في مسجد الملك الحسين بن طلال -رحمه الله-، ومسجد الشهيد الملك عبدالله الأول في العبدلي، والمسجد الحسيني في وسط البلد، ومسجد أبو درويش، ومسجد الكالوتي، ومسجد القواسمة، ومسجد الجامعة الأردنية.
ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى المشاركة في هذه الليلة المباركة، مؤكدةً أهمية اغتنامها في العبادة والدعاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:49

القبض على شخص يمارس أعمال السحر في معان

01:17

الشباب الأردني بين الإقصاء والتهميش: إلى متى الصمت؟

01:14

عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : عمان وأبوظبي .. تأكيدٌ على الثوابت ومصالح “الشعبين” أولاً

01:10

وكالة الهاشمية نيوز ومالكها عمر الزيود تعتذر وتتأسف لدولة الدكتور بشر الخصاونة لنشرها مادة كاذبة ومسيئة،

00:16

العيسوي يعزي عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان ابحث لي عن الخبر وانسخ

23:14

الأمن العام : الفيديو المتداول لدورية النجدة تلقي القبض على عدد من الأشخاص شرق العاصمة قديم ومضى عليه خمس سنوات

22:08

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

21:03

الأردن خط أحمر: رد على التحليلات المغلوطة والعدوان الصهيوني على درعا

21:01

الأمن العام : إحالة مديري أربعة حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء

20:19

الأمير فيصل يفتتح بطولة آسيا للمصارعة للكبار

20:12

اللواء المعايطة يوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر

20:03

تجار الألبسة : تحسن ملحوظ في الشراء بسبب الرواتب

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025