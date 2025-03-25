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اسم عبدالملك الحوثي يتصدر منصة إكس بعد تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن مقتله

منذ 29 ثانية
اسم عبدالملك الحوثي يتصدر منصة إكس بعد تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن مقتله

وطنا اليوم:تصدر اسم عبد الملك الحوثي منصة “إكس” بعد تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتر بشأن مقتله في قصف أمريكي على مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتر في تصريحات صحفية : “لقد نجحنا في القضاء على قيادات رئيسية في جماعة الحوثي بما في ذلك زعيمهم، لقد استهدفنا مقراتهم ومراكز الاتصالات ومصانع الأسلحة وحتى بعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء”. مشيرا إلى أن ترامب قرر توجيه ضربات قوية للحوثيين.
وحسب معلومات متداولة استهدفت غارة أمريكية اجتماعا يضم قيادات بارزة في الصف الأول للميليشيا، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين حول مصير زعيمهم.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الحوثي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء


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