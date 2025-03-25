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عمان الأهلية والأنبار تنظمان ورشة حول الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي

منذ 19 ثانية
عمان الأهلية والأنبار تنظمان ورشة حول الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي

وطنا اليوم:نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة عمان الأهلية، بالتعاون مع جامعة الأنبار العراقية، ورشة عمل تحت عنوان “التوجهات الحديثة والتطلعات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي” وذلك يوم أمس الإثنين 24 آذار/ نيسان الجاري.
الورشة أقيمت من خلال تقنية (الفيديو) بتوجيه مباشر من الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين، تحدث فيها رئيس قسم التربية البدنية والصحية في جامعة عمان الأهلية الدكتور حاتم الشلول، وكل من الدكتور وعد فرحان والدكتور ياسين خلف من جامعة الأنبار.
وألقى كلّ من عميد كلية العلوم التربوية في جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور محمد مبيضين، وعميد كلية التربية الرياضية في جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور لبيب مصيخ كلمة توجيهية في بداية الورشة، أكدا خلالها على عمق العلاقة بين الجامعتين الشقيقتين، وضرورة إقامة مثل هذه الورش في مختلف العناوين ترسيخا للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، ودورها في تعزيز المفاهيم الحديثة للطلبة والهيئات التدريسية على حد سواء.
وقدم الدكتور الشلول عرضا شيّقا حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الرياضي والتوجهات المستقبلية للبحث العلمي في هذا المجال، وضرورة تغيير الصورة النمطية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، من مجرد القيام بدور الأجهزة التقليدية في القياسات الحيوية، إلى (تعليم) هذه الأجهزة كيفية التحليل واستخراج النتائج التي تعكس الحالة الحقيقية للاعبين وكيفية تحسين الأداء البدني والمهاري.
حضر الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا في الجامعتين.


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