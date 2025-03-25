رسالة الى جلالة الملك من الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظكم الله ورعاكم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مولاي صاحب الجلالة،

أتشرف أنا، رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وبالنيابة عن جميع منتسبي الجمعية، أن أرفع إلى مقامكم السامي هذا النداء الذي يحمل في طياته صوت شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم بكل إخلاص وتفانٍ.

مولاي، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المتقاعدون اليوم، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتدني القيمة الشرائية لرواتبهم التقاعدية، قد أضحت تؤرق حياتهم وتثقل كاهلهم، خاصة مع ما يرافق هذه المرحلة العمرية من احتياجات صحية واجتماعية ونفسية تتطلب اهتمامًا ورعاية خاصة.

وإننا، يا مولاي، نلجأ إلى حكمتكم وعدلكم وحرصكم الدائم على رعاية جميع أبناء هذا الوطن، آملين من جلالتكم التكرم بالنظر في مطالبنا التالية:

1. رفع رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

2. توفير مظلة تأمين صحي شامل خاص بمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، يراعي احتياجاتهم الصحية.

3. إطلاق برامج دعم اجتماعي ونفسي تهتم بهذه الفئة وتعيد لها مكانتها ودورها في المجتمع.

4. تسهيل الإجراءات الحكومية والخدمية المتعلقة بالمتقاعدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

مولاي المعظم،

إننا على يقين بأن عطف جلالتكم واهتمامكم سيلامسان هذا النداء، كما عهدناكم دائمًا نصيرًا لكل أبناء الوطن، وراعيًا لكل فئاته.

نسأل الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، ويزيدكم عزًا ورفعة.

وتفضلوا، مولاي، بقبول أسمى معاني الولاء والاحترام والتقدير.

رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المحامي فواز البطاينة