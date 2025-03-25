قرارات مهمة من الحكومة للأردنيين.. تفاصيل

وطنا اليوم:أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.

ويأتي النّظام إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المفرق الشَّهر الماضي، حيث أعلن عزم الحكومة اتِّخاذ عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخَّصة، بما يوفِّر حلولاً لمعالجة هذه المشكلة في جميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة.

ويهدف النِّظام إلى المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة، من خلال منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخَّصة وغير الحاصلة على إجازة.

الاستخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام، مع التَّأكيد على أنَّ أيّ مخالفات بعد إقرار هذا النِّظام سيتمّ التَّعاون معها وفق أحكام القانون.

ويحدِّد النِّظام شروط منح إجازة الاستخراج وتحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الإجازة، بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها سلطة المياه عن منح إجازة الاستخراج وتجديدها.

واقر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصاً فيما يتعلَّق بإزالة الشِّيوع، وضمان حسن سير العمل والحيادية في عمل لجان إزالة الشيوع، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل من العقار، وتنظيم الإجراءات المتعلِّقة بالاستملاك والتَّعويض وغيرها من الأمور.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.

كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال اتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.

وقرر مجلس الوزراء تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 ديناراً للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير.

وأشار المومني أن الحكومة وافقت على تخصيص 3112 دونما لصالح شركة تطوير وادي عربة لإقامة مشاريع زراعية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بهدف التوسع في تطبيق العقوبات البديلة

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح (4) حقوق تعدين عن خامات الفوسفات، وذلك ضمن المناطق المملوكة للخزينة، ولمدة (25) عاماً، وذلك في مناطق الشيدية وأبو عامود الغربي في محافظة معان.

ويأتي منح حقّ التَّعدين وفقاً لأحكام قانون المصادر الطبيعية؛ لغايات تحقيق الاستفادة العظمى من خامات الفوسفات، على أن تخضع حقوق التعدين إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة، على أن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من هذا الحق، وتقديمه لكفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدَّنة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة المجموعة الصينيَّة الدوليَّة للطاقة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي المذكَّرة في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لغايات تعزيز الاستثمار في الطَّاقة النَّظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدُّ الأردن من البلدان المناسبة لإقامة مثل هذه الاستثمارات لما تمتلكه من امتيازات تتعلّق بالبيئة ووجود المناخ الملائم لإقامة مثل هذه الاستثمارات.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025.

وتمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والانجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.

وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.

ومن أشكال العمل المرن، ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع اشكال العمل المرن.