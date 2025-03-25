الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق المدنيين في درعا

وطنا اليوم:قُتل خمسة مدنيين وأُصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفادت محافظة درعا بأن قوات الاحتلال قصفت بلدة كويا بقذائف الدبابات خلال توغلها فيها، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين ووقوع عدة إصابات، بينهم امرأة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وشهدت البلدة حركة نزوح للأهالي نحو القرى والبلدات المجاورة، نتيجة استمرار القصف من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة، وفقًا لما أورده موقع “تجمع أحرار حوران”.

ويوم الثلاثاء الماضي، قُتل أربعة مدنيين وأُصيب آخرون بجروح من جرّاء غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة درعا.

وفي تفاصيل الهجمات، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على منطقة بين اللواء 132 وحي مساكن الضاحية غربي درعا، حيث يوجد مدنيون، إلى جانب مستودعات أسلحة تابعة للواء تعود لفترة سقوط النظام المخلوع.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات على مواقع عسكرية في محيط مدينة إزرع شمالي درعا، بحسب موقع “تجمع أحرار حوران”.

ووثق المصدر استهداف الفوج 175 بخمس عشرة غارة جوية، والمساكن العسكرية بثلاث غارات، بالإضافة إلى غارتين على اللواء 12، وجميعها في مدينة إزرع.

واستمر القصف ثلاث ساعات متواصلة، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و19 جريحًا، بينهم أربعة أطفال وسيدة وثلاثة من متطوعي الدفاع المدني السوري، بالإضافة إلى إخلاء عشرات المنازل في المناطق المستهدفة نتيجة نزوح سكانها خوفًا من استمرار الضربات الجوية.