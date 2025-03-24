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مفتي عام المملكة: الأردن لا يتبع أي دولة في تحديد موعد عيد الفطر

منذ 11 دقيقة
مفتي عام المملكة: الأردن لا يتبع أي دولة في تحديد موعد عيد الفطر

وطنا اليوم:أكد مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، أنه لا يوجد أي اتفاق بشأن صيام شهر رمضان 29 يوماً أو 30 يوماً.
وقال الحسنات إن هذا القرار لا يتعرض لأي ضغوط سياسية داخلية أو خارجية، فهو قرار شرعي فقط، وتكون العهدة فيه على الشرعيين، مجلس البحوث والدراسات الإسلامية.
وأضاف أن قرار موعد عيد الفطر يتم اتخاذه من قبل أعضاء مجلس الإفتاء، وعددهم 11 عضواً، ممثلين داخل المجلس، حيث يقومون بدراسة المعطيات العلمية والفلكية، ويتم أخذ نتائج الجهات الرصدية التي تُرسل من مختلف مناطق المملكة.
وأشار الحسنات إلى أنه بعد دراسة المعطيات وتداول الرأي، يتم الوصول إلى موعد عيد الفطر السعيد.
كما أكد مفتي عام المملكة أن قرار تحديد موعد عيد الفطر في الأردن هو قرار مستقل ولا تتبع فيه أي دولة أخرى، مشيراً إلى أنه لدى الدائرة طريقة في إثبات رؤية الهلال لا يعترض عليها أحد .
وأوضح أنه إذا تمت رؤية الهلال في الأردن أو في دولة مجاورة، وكانت هذه الرؤية مقبولة علمياً وفلكياً، فسيتم حينها إعلان بداية الشهر.
وبين الحسنات أنه ليس من مهمة الفلكيين تحديد بداية الأشهر شرعياً، مشيراً إلى أن مهمتهم هي تقديم المعلومات التي لديهم للإفتاء.


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