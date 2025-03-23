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رئيس الوزراء يثني على مبادرة شركة الفوسفات بتخصيص 40 مليون دينار ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية

منذ 34 ثانية
رئيس الوزراء يثني على مبادرة شركة الفوسفات بتخصيص 40 مليون دينار ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية

وطنا اليوم:أثنى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان على مبادرة شركة الفوسفات الأردنية بتخصيص 40 مليون دينار ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم الممتد على المدى المتوسط لثلاث سنوات، والذي بدأ بمبادرة جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار الأسبوع الماضي لهذه الغاية.
وأضاف بأن المسؤولية المجتمعية ليست جهداً آنيَّاً أو ردة فعل لظروف استثنائية؛ بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة، عابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
وتابع بأن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات بأن مبادرة الشركة تستهدف دعم قطاعيّ الصحة والتعليم، التزاماً بدورِها الوطني التنموي الاجتماعي.


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