إطلاق 30 خدمة الكترونية لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة تنمية أموال الأيتام عن إطلاق 30 خدمة إلكترونية عبر تطبيق “سند”، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الشامل لخدمات المؤسسة.

وأكد مدير عام المؤسسة، عبد الرحيم الهزايمة، خلال اجتماع عقد بالمؤسسة اليوم الأحد، بحضور مديري المديريات، أن هذا الإطلاق يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى التحديث في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية كمشروع وطني شامل، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تحقيق رؤيتها من خلال تبني أفضل الممارسات في التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة لمتلقي الخدمة.

وقال إن المؤسسة قامت بتطوير خدماتها الإلكترونية وإجراءاتها الداخلية لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لمتلقي الخدمة.

وأكد أهمية التغذية الراجعة من المستخدمين لضمان تطوير الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تتميز بسهولة الوصول إليها عبر تطبيق “سند” والموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأشاد الهزايمة بالدعم الفني والتقني الذي تقدمه وزارة الاقتصاد الرقمي لإنجاح المشروع، مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى أتمتة جميع خدماتها بنسبة 100 بالمئة بحلول نهاية 2025، في إطار سعيها لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الرقمية.