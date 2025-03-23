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حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ50 ألف شهيد

منذ 44 ثانية
حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ50 ألف شهيد

وطنا اليوم:نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات دامية على خان يونس ورفح مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وأعلن بدء توغل قواته في محورين بجنوب وشمال قطاع غزة.
من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال حاصرت عددا من مركباته للإسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت لاستهداف في رفح، مؤكدا إصابة عدد من المسعفين وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا منذ ساعات.
وارتفع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,021 شهيدا وأكثر من و113,274 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.
ووصل مستشفيات قطاع غزة 41 شهيدا بينهم 2 شهيد انتشال و61 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار /مارس 2025 بلغت 673 شهيدا و1,233 إصابة.


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