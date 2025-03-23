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عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم

منذ 18 ثانية
عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون من القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ومن أبناء الشعب الاردني بالتهنئة والتبريك في ذكرى معركة الكرامة الخالدة داعين الله أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا وان يعيد علينا هذه المناسبة جميعا بالخير والبركات.
كما تتقدم أسرة الجامعة في عيد الأم بالتهنئة والتبريك من الأمهات العاملات في الجامعة ومن كافة ألأمهات في ربوع الوطن ، صانعات المجد والكرامة ورمزالعطاء… فكل عام وهُنّ بألف خير


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