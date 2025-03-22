ختام مميز لبطولة الدارتس الرمضانية الأولى..وقناش يتصدر اللاعبين الأردنيين

وطنا اليوم – رعت رئيسة اتحاد الدارتس الزميلة هبة الصباغ، منافسات اليوم الاخير لبطولة الدارتس الرمضانية الأولى وحفل الختام ، والتي تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة في تاريخ المملكة بلعبة الدارتس وأقيمت في صالة جرين فيلد مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام وجمهور اللعبة.

وأقيمت البطولة على مدى 3 جولات انطلقت مع بداية الشهر الكريم في صالة اتحاد الدارتس بمجمع حمادة التجاري بمشاركة 20 لاعباً من بينهم لاعبان ضيفان من إيطاليا، تنافسوا حتى اليوم الأخير بشكل مثير يبشر بمستويات قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.

المباراة النهائية شهدت إثارة كبيرة بين اللاعب الأردني كمال قناش، والإيطالي الضيف نيكولاس، حسمت في الجولة الأخيرة بفارق ضئيل لمصلحة نيكولاس 5-4، وبذلك يتصدر قناش اللاعبين الأردنيين في أول جولة تصنيفية للبطولة، فيما حل اللاعب المخضرم طلال قناش في المركز الثالث بعد أن حقق الفوز على اللاعب محمود رصرص.

وتوجت رئيسة الاتحاد الأردني للدارتس السيدة هبة الصباغ والدكتور محمد مطاوع نائب الرئيس الفائزين بالمراكز الأولى..وتسليم شهادات ترتيب المراكز للاعبين..

وتعد البطولة الأولى من نوعها في الأردن والتي تحمل الصفة الرسمية تحت مظلة الاتحاد الأردني للدارتس.. حيث دخل جميع اللاعبين المشاركين في التصنيف الرسمي الذي سيعتمد في ختام الموسم لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية للدارتس.

وتم خلال الحفل تكريم الجهات التي ساهمت في تنظيم البطولة وهي مطاعم جرين فيلد والجود للسياحة..

كما تم تكريم الحكم العام للبطولة فايز الجغبير والحكام الذين أداروا المنافسات دالين توغوج وباسم اليوسف..

وتخلل الحفل الختامي مسابقات ترفيهية بلعبة الدارتس شارك فيها الجمهور الكبير الذي تابع الحفل واستمتع بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعبون.