رمضانيات (٨) :الصيام وقيمة التعاون

وطنا اليوم_بقلم الدكتور_نبيل_الكوفحي

يتضح لنا ان مراد الصيام تحقيق التقوى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). وبقدر ما يكون أثر العمل جماعيا ونتائجه اوسع يكون مهما، لذلك كانت الايات الواردة بخصوص العبادات متعدية النفع كالزكاة والجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك الايات المتعلقة بالمعاملات اكثر حصة من تلك المتعلقة بالعبادات فردية الاثر. وقد قسم الفقهاء في كتبهم الفقه إلى فقهين: فقه العبادات وفقه المعاملات.

قيمة التعاون قيمة عظيمة تمثل عنوانا لكثير من أعمال الخير، وقد جاءت في القران في صيغة الأمر لوجوبها، وهي فعل جماعي يصغر للعدد البسيط ، ويتسع للمجتمعات والدول، قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). وقد وردت بعض مفردات العمل الجماعي في سورة العصر التي قال فيها الامام الشافعي رضي الله عنه: إنها سورة لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. لذلك كان خطاب الجماعة في القران الكريم اكثر وجودا من الخطاب الفردي، وغلب على الخطاب الفردي الاسم العلم كخطابه سبحانه لبعض أنبيائه.

في الاحاديث الشريفة تنوع وتفصيل لفضل التعاون، منها ما جاء في شكله ومنها ما جاء في قيمته؛ فعلى سبيل المثال للأول موضوع الإمارة جاء الحديث (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)، وجاء في وصف المؤمن ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)، وقد حوت الأحاديث الكثير الكثير في الحض عليه وبيان اشكاله.

تمثل البلديات أبرز صور تعاون المجتمعات فيما بين أفرادها، فتطور الأمر من تعاون طوعي إلى تعاون إلزامي لتحقيق بعض الضرورات المجتمعية في تنظيم العلاقات المكانية وتقديم الخدمات العامة كالنظافة وتعبيد الشوارع وإنارتها وتجميلها ايضا. ولا يمكن لها ان تقوم بواجباتها إلا بتعاون المواطنين معها، في الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة لعملها، ومن رقابة ايضا على السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين التي تضر بهم جميعا؛ في النظافة والمرور والحفاظ على الممتلكات العامة وغيرها.

ما احوجنا لقيمة التعاون من الجميع على البر والتقوى لتحقيق المقصود من الصيام وكذا بقية العبادات في تحقيق التقوى.

وتقبل الله صيامكم وتعاونكم في كل أعمال الخير.