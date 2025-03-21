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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرقاد والنعيمات والمشيني

منذ 32 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرقاد والنعيمات والمشيني

وطنا اليوم _عمان 21 آذار 2025- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الرقاد بوفاة أحمد سعود الرقاد، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة خديجة محمد النعيمات أرملة أحمد عيسى النعيمات، وإلى عشيرة المشيني بوفاة نبيه عبدالله المشيني.

 

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشائر الرقاد والنعيمات والمشيني، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته.


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