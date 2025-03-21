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يديعوت أحرونوت”: انخفاض نسب استجابة الجنود المستدعين للاحتياط بسبب الإرهاق #عاجل

منذ 4 دقائق
يديعوت أحرونوت”: انخفاض نسب استجابة الجنود المستدعين للاحتياط بسبب الإرهاق #عاجل

وطنا اليوم_أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، وجود انخفاض في نسب استجابة الجنود الإسرائيليين الذين يتم استدعائهم لخدمة الاحتياط، موضحةً أنّ سبب ذلك هو “الإرهاق والأعباء المتزايدة”.

 

 

وحذّر ضباط من الاحتياط في “جيش” الاحتلال، بينهم قادة كتائب، من استمرار التراجع في نسبة الحضور إلى الخدمة الاحتياطية، بحسب ما نقلته الصحيفة.

 

وكانت الصحيفة قد تحدثت، في وقت سابق، عن انخفاض في نسب التجنيد في صفوف الاحتياط في “الجيش” الإسرائيلي، في ظل تملّص فئة “الحريديم” من التجنيد، وعودة الحرب على قطاع غزة.

 

 

كما أشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي أُجبر على اتخاذ خطوات غير عادية، بطابع إغراءات لمقاتلي الاحتياط، من أجل التعامل مع الأزمة”، بحيث “سيحصل الجندي على راتب كامل، على الرغم من عمله بنظام أسبوع في الخدمة العسكرية، ثم أسبوع كامل في المنزل”.

 

وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الأمر “مثقل بالنسبة لإسرائيل، من الناحية الاقتصادية”، إذ إنّ هذه الخطوة “تكلّف عشرات الملايين من الشواكل في ربع سنة”، لافتةً إلى أنّ ذلك يقوّض أيضاً قيمة “الجيش” والحافزية لدى الجنود.

 

وتابعت مؤكدةً أنّ أغلبية مقاتلي “الجيش” الإسرائيلي يصبحون “أُجراء”، مبينةً أنّ هذا يظهر لدى فئة الشباب، وأغلبيتهم أعمارهم بين 22 و23 عاماً، وبين أولئك الذين لم يعثروا بعد على وظيفة جادة، ويفضّلون الخدمة في الاحتياط، نظراً لما توفّره من مزايا مالية ومنح.


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