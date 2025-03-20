ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة في 72 ساعة إلى 591

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 72 ساعة إلى 591 شهيدا، إضافة إلى 1042 مصابا ممن وصلوا إلى المستشفيات، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

وقال المكتب الإعلامي، إنه منذ فجر الثلاثاء وحتى الخميس، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، فيما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم نتيجة انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني.

وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة “إبادة جماعية ممنهجة”.

وتابع أن “هذا العدوان الوحشي يعكس نية الاحتلال المبيّتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل دعم أميركي وصمت دولي مشين”.