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الأونروا: مقتل 5 من موظفى الوكالة فى غزة

منذ دقيقتان
الأونروا: مقتل 5 من موظفى الوكالة فى غزة

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس مقتل 5 من موظفي الوكالة في الأيام القليلة الماضية في غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قال فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة “نرى مشاهد مروعة لاستهداف المدنيين في غزة بينهم أطفال جراء موجات من القصف العنيف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية علي غزة منذ ساعات”.
وأضاف، “إعادة إشعال الجحيم على الأرض” عبر استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من اليأس والمعاناة، داعيا إلى وقف إطلاق النار.


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