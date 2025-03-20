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الضمان: 463 ألف مشتركة فعّالة بالمؤسسة

منذ دقيقة واحدة
الضمان: 463 ألف مشتركة فعّالة بالمؤسسة

وطنا اليوم:هنأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة الأمهات بمناسبة عيد الأم التي تصادف في 21 آذار من كل عام، لما يبذلنه من جهدٍ كبير وما يحققنه من إنجازات على مختلف الأصعدة لرفعة الوطن، مؤكدة على دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهم الإجمالي بالضمان الاجتماعي وصل إلى مليون و(584) ألف مؤمن عليه، وأن عدد المشتركات الفعّالات وصل إلى (462882) مؤمن عليها من ضمنهن (35594) مشتركة اختيارياً، وأن عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية وصل إلى (58032) متقاعدة فعّالة، وأن عدد المستحقات لحصص من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية وصل إلى (135275) مستحقة لحصّة فعالة.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة تراكمياً منذ تطبيقه وصل إلى (80276) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو (128) مليون و(332) ألف دينار، مبينة أن قانون الضمان عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة أو الأخت سواء كانت مطلقة أو أرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه.
وبينت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل منذ تطبيقه وصل تراكمياً إلى (339393) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى ما يقرب من (310) ملايين دينار، بعدد صروفات تجاوز المليون و(164) ألف حالة صرف.
وجددت المؤسسة دعوتها إلى النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.


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