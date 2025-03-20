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بلدية جرش الكبرى تتلف كميات من اللحوم والعصائر

منذ 37 ثانية
بلدية جرش الكبرى تتلف كميات من اللحوم والعصائر

وطنا اليوم:أتلفت دائرة البيئة والصحة في بلدية جرش الكبرى نحو 500 كيلوغرام من اللحوم و 4 آلاف لتر من العصير المخالف لشروط السلامة العامة ضمن جهودها الرقابية المستمرة على الأسواق.
وقال رئيس البلدية أحمد العتوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن كوادر البلدية نفذت حوالي 400 زيارة تفتيشية لمنشآت تجارية منذ بداية الشهر الفضيل شملت ملاحم ومحال بيع المواد التموينية بهدف ضمان التزامها بالاشتراطات الصحية.
وأضاف، أنه تم تحرير نحو 110 مخالفات لمنشآت لم تلتزم بمعايير السلامة، مشيرا إلى أن البلدية ستعيد الكشف على هذه المنشآت الأسبوع المقبل وفي حال عدم تصويب أوضاعها سيتم اتخاذ إجراءات بحقها تصل إلى الإغلاق.


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