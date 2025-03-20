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اختتام جائزة المرحوم د.أحمد الحوراني السابعة لتلاوة القرآن الكريم وإتقانه لطلبة الجامعات الأردنية

منذ 37 ثانية
اختتام جائزة المرحوم د.أحمد الحوراني السابعة لتلاوة القرآن الكريم وإتقانه لطلبة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان أقامت عمادة شؤون الطلبة حفلاً تكريميا للطلبة الفائزين بجائزة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني السابعة لتلاوة القرآن الكريم واتقانه لطلبة الجامعات الأردنية والتي أقيمت يوم أمس الاربعاء الموافق 19-3-2025 على مدرج الحوراني.
حيث قام أ.د. ساري حمدان خلال الحفل بتسليم أعضاء لجنة التحكيم دروع تقديرية لجهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات الجائزة وهم الأستاذ الدكتور عبد الحميد الكردي المشرف العام على الجائزة والدكتورة أسماء العمري/ جامعة عمان الاهلية، والمدرس محمد حبوب / جامعة عمان الاهلية والدكتورة زينب معابدة من الجامعة الأردنية، بحضور الأستاذ الدكتور احمد حمدان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية “عميد كلية طب الاسنان” والأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة.
وأسفرت نتائج مسابقة الطلاب عن فوز الطالب عثمان حسن شبيكه / جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمركز الأول، وحصل الطالب محمد احمد عليان / جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على المركز الثاني، بينما حصل الطالب حمزة إبراهيم حمود / جامعة الحسين بن طلال على المركز الثالث.
أما في مسابقة الطالبات فقد فازت الطالبة نور ياسمين بنت دسوقى / جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمركز الأول، وحصلت الطالبة اسراء محمد العفاوي / جامعة الزيتونة الأردنية على المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة سها محمد عباد / جامعة اربد الاهلية على المركز الثالث.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد شارك في النسخة السابعة من الجائزة 16 جامعة أردنية حكومية وخاصة وهي: عمان الاهلية – مؤتة – الحسين التقنية – العلوم الإسلامية العالمية – اربد الأهلية – الزيتونة الأردنية – الطفيلة التقنية – العلوم التطبيقية – الأردنية – البترا – الشرق الأوسط – عجلون الوطنية – اليرموك – فيلادلفيا – الحسين بن طلال – جدارا


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