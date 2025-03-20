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بحضور عدد من الشخصيات البارزة .. أمسية رمضانية حاشدة في الجامعة الأردنية

منذ 45 ثانية
بحضور عدد من الشخصيات البارزة .. أمسية رمضانية حاشدة في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:نظّمت كتلة أهل الهمة الجامعية أمسية رمضانية مميزة تحت شعار “على خطاه”، وذلك مساء الأربعاء، في حرم الجامعة الأردنية.
شهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الطلبة والزوار، حيث امتلأ مدرج الحسين بن طلال عن آخره، في أجواء روحانية وعلمية ثرية.

حضور بارز ومشاركة نوعية
تميزت الأمسية بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نواب من كتلة جبهة العمل الإسلامي، واللواء المتقاعد المحلل العسكري والاستراتيجي فايز الدويري، إضافةً إلى الداعية الدكتور رأفت المصري والداعية المصري الدكتور عمر عبد الكافي.
بدأت الأمسية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها كلمة ترحيبية من كتلة أهل الهمة، ثم انطلقت الجلسة الحوارية الأولى مع اللواء الدويري، الذي تناول خلالها الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتهديدات الاستراتيجية التي تواجه الشرق الأوسط.
وشدّد الدويري في الجلسة على أن الحرية ثمنها الدماء، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني قدّم تضحيات جسامًا لأكثر من 102 عام، ولن يُهزم أبدًا، واصفًا إياه بـ”شعب الجبارين”.
وأشار الدويري إلى أن فلسطين ليست مجرد أرضٍ قابلة للمساومة، وأنه لولا أحداث السابع من أكتوبر لكانت القضية الفلسطينية قد تراجعت إلى الهامش، مشددًا على أن أي انهيار لغزة سيؤدي إلى انهيار المنظومة العربية بالكامل.

فعاليات تفاعلية وجلسات روحانية
بعد الجلسة الحوارية، أقيمت مسابقة تفاعلية قدمت خلالها جوائز قيّمة للحضور، ثم تلتها جلسة حوارية ثرية مع الدكتور عمر عبد الكافي، أدارها الدكتور رأفت المصري.
وتناول عبد الكافي في حديثه دور الجماعات الإسلامية في نهضة الأمة، مشبهًا تنوعها بـ”بستان يزخر بأشجار مختلفة، لكنها جميعًا تُضفي جمالًا على المشهد الإسلامي”.
كما تحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلطًا الضوء على رحمته، ورأفته في تعامله مع أسرته وأصحابه، مؤكدًا أن قيم الإسلام تقوم على الرحمة والعدل والإحسان.
وفي ختام الأمسية، رفع الدكتور عبد الكافي دعواته لأهل غزة الصامدين، مشيدًا بثباتهم وبسالتهم في مواجهة التحديات.


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