أمانة ما تحطوه بالثلاجة سقعة!.. صرخة أم من غزة فقدت طفلها الوحيد

وطنا اليوم:وثّق مقطع فيديو مؤثر لحظات صدمة أم فلسطينية بعد استشهاد طفلها الوحيد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، في مشهد إنساني يعكس عمق المأساة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة بسبب آلة الحرب الإسرائيلية.

ونشر صحفيون مشاهد مؤلمة للأم وهي تحتضن جثمان طفلها الوحيد، الذي انتظرت قدومه لمدة 9 سنوات، حيث ظهرت في حالة من الصدمة والانهيار، وخاطبت من حولها بكلمات تعكس رفضها فكرة موت ابنها.

“أمانة ما تحطوه بالثلاجة سقعة!”، هكذا توسلت الأم المكلومة بصوت مختنق بالدموع، حتى “لا يشعر بالبرد”.

وفي تفاصيل المشهد المؤلم، سُمعت الأم وهي تقول منهارة: “والله ماني قادرة أقوم”، وتصرخ بحرقة: “يا ريتني ما طلعتك، يا ريتني”، في إشارة إلى ندمها على خروجه من المنزل، كما توسلت بكلمات تعكس حالة الألم الشديد: “والله يما ما ليا غيرك، ولا طلبتك من الله عوض”.

وحاول المحيطون بالأم تهدئتها، لكن صدمة فقدان الابن الوحيد كانت أكبر من أي كلمات مواساة.

وكانت إسرائيل قد جددت حربها على قطاع غزة بشكل مفاجئ فجر الثلاثاء، خارقة بذلك اتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطرية مصرية أميركية.

https://x.com/qudsn/status/1902423003000156252