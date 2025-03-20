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أخر المستجدات
03:22
ولي العهد يساند النشامى قبل مباراتهم أمام فلسطين
01:45
عاجل – الخدمات الطبية: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان المقبل
00:03
بلدية اربد: رواتب مستخدمي المياومة قبل عطلة العيد
23:13
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني
22:02
كيف نشجع الاستثمار
21:07
العيسوي يلتقي وجهاء عشائر الشركس وحجازين ويؤكد دور القيادة الهاشمية في استقرار الأردن
21:04
مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عدة عشائر بوفاة فقيدهم
20:51
مجزرة مروعة… 16 شهيدا في استهداف الاحتلال بيت عزاء شمال غزة
20:45
اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6
20:09
ترامب: ألحقنا أضراراً جسيمة بالحوثيين وسنبيدهم تماماً
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ولي العهد يساند النشامى قبل مباراتهم أمام فلسطين
منذ 12 ثانية
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24 ساعة
01:45
عاجل – الخدمات الطبية: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان المقبل
00:03
بلدية اربد: رواتب مستخدمي المياومة قبل عطلة العيد
23:13
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني
22:02
كيف نشجع الاستثمار
21:07
العيسوي يلتقي وجهاء عشائر الشركس وحجازين ويؤكد دور القيادة الهاشمية في استقرار الأردن
21:04
مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عدة عشائر بوفاة فقيدهم
20:51
مجزرة مروعة… 16 شهيدا في استهداف الاحتلال بيت عزاء شمال غزة
20:45
اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6
20:09
ترامب: ألحقنا أضراراً جسيمة بالحوثيين وسنبيدهم تماماً
20:02
جون سينا في شوارع الدار البيضاء.. عراك وسيارات مسرعة
19:54
حريق يلتهم طابقين من محل ملابس في جرش
19:45
الأردن يشارك في دورة غير عادية للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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