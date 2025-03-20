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ولي العهد يساند النشامى قبل مباراتهم أمام فلسطين

منذ 12 ثانية
ولي العهد يساند النشامى قبل مباراتهم أمام فلسطين

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