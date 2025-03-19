بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عدة عشائر بوفاة فقيدهم

منذ دقيقة واحدة
مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عدة عشائر بوفاة فقيدهم

وطنا اليوم _

المفرق 19 آذار 2025- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة البدارين، بوفاة نوفان عليان الزامل البدارين، شقيق اللواء المتقاعد شامان البدارين.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة ثغرة الجب بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البدارين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي أبو سليم والدباس، بوفاة ايمان أحمد الدباس، زوجة عامر أبو سليم، وإلى عشيرة البسطامي بوفاة المحامي منير محمود البسطامي، وإلى عشيرة الطرزي بوفاة هديل محمد سعيد الطرزي، وإلى عشيرة الحياصات بوفاة الدكتور عبدالله علي الحياصات، وإلى عشيرة بدوي بوفاة عبدالله رشدي بدوي.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

مجزرة مروعة… 16 شهيدا في استهداف الاحتلال بيت عزاء شمال غزة

20:45

اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6

20:09

ترامب: ألحقنا أضراراً جسيمة بالحوثيين وسنبيدهم تماماً

20:02

جون سينا في شوارع الدار البيضاء.. عراك وسيارات مسرعة

19:54

حريق يلتهم طابقين من محل ملابس في جرش

19:45

الأردن يشارك في دورة غير عادية للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

19:40

الأردن يعزز صناعة الفوسفات بمشروع ضخم بقيمة 250 مليون دولار!

19:33

استئناف الحرب على غزة: تكتيك تفاوضي أم عودة إلى شبح التهجير؟

19:26

أرض الصومال : منفتحون على بحث استقبال سكان غزة

19:17

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية برية وسط وجنوب قطاع غزة

16:50

لبنان يعلن بدء تنفيذ تدابير أمنية لضبط الحدود بالتنسيق مع سوريا

16:21

التنمية: نظام ترخيص جمع التبرعات يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي المجتمع

وفيات
وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة الله