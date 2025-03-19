مجزرة مروعة… 16 شهيدا في استهداف الاحتلال بيت عزاء شمال غزة

وطنا اليوم:استشهد ما لا يقل عن 16 مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي، استهدف بيت لاهيا شمال غزة.

وأفادت وكالة “وفا”، بأن طيران الاحتلال استهدف بيت عزاء لعائلة مبارك، في منطقة السلاطين ببيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 مواطنا، وجرح آخرين غالبيتهم وصفت بالخطيرة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإندونيسي.

وكان 4 مواطنين بينهم طفل، استشهدوا بقصف الاحتلال خيمة بمدينة أصداء، شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.

الى ذلك قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص نزحوا من غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية.

وأكد أهمية احترام القرار الدولي 1701، وأشار أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الأممي أن الأمين العام يؤكد ضرورة إيصال المساعدات لغزة وإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط.