اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6

وطنا اليوم:وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/6، إلى مدينة نابلس، أمس الثلاثاء، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الساعية إلى دعم الأشقاء في فلسطين عبر تقديم الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية.

ورافقت الطواقم الطبية (8) شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والعلاجية، لتعزيز إمكانيات المستشفى وتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته بكفاءة، من خلال كوادر طبية متخصصة ذات خبرة واسعة.

وباشرت الطواقم فور وصولها باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير.

وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 مع (30,762) مراجعاً، وأجرى (494) عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب تنفيذ (39,129) إجراءً طبياً خلال فترة عمله.

وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/5، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أنهت مهمتها