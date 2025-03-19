جون سينا في شوارع الدار البيضاء.. عراك وسيارات مسرعة

وطنا اليوم:تداول مغاربة على نطاق واسع مقاطع فيديو لبطل المصارعة العالمي جون سينا، وهو في شوارع مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب.

وانتشرت طيلة أيام شهر رمضان، مقاطع الفيديو للبطل الأميركي مفتول العضلات، في عراك على أسطح المنازل، وفي مواجهات مباشرة مع الأشرار، وفي جري وراء سيارة تنطلق مسرعة وذلك في أجواء تصوير مشاهد لأحد أفلام هوليوود.

لكن المشهد الأبرز، والذي أثار إعجاب كثيرين، ظهور جون سينا، خلال قيادته لدراجة نارية ثلاثية العجلات، يسميها المغاربة “تريبورطور”، ولها شهرة وسط الأحياء الشعبية المغربية.

وتعيش شوارع في درب عمر ودرب السلطان، في مدينة الدار البيضاء، تفاصيل تصوير فيلم أميركي، وسط إجراءات أمنية، لضمان تنفيذ المطاردات وتفجير السيارات بطريقة آمنة.

والفيلم الجديد اسمه CONVOI، وجرى تنفيذ مشاهده، في كل أرفود ومرزوكة في جنوب شرق المغرب، قبل أن ينتقل الفريق التقني مع الممثلين، للتصوير في مدينة الدار البيضاء.