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قتيل و5 مصابين من العاملين الأجانب إثر قصف مقر أممي وسط غزة

منذ 54 ثانية
قتيل و5 مصابين من العاملين الأجانب إثر قصف مقر أممي وسط غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل واحد وإصابة 5 آخرين من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية، وذلك إثر قصف الاحتلال مقرهم وسط القطاع اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزارة أن 6 من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت يوم السبت عمال إغاثة في بيت لاهيا بشمال غزة، مما أدى إلى مقتل 8 من أفراد طاقمها.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مؤسسة الخير -وهي مؤسسة خيرية مقرها في بريطانيا وتركيا- أن الغارة الإسرائيلية على بيت لاهيا في شمال غزة أمس السبت تسببت في مقتل 8 عمال إغاثة وشخص مدني.
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.
واستأنفت إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بالكامل.


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