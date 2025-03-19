ألمانيا تسلّم 32 شاحنة إضافية لدعم الممر الإنساني الأردني إلى غزة

وطنا اليوم:برعاية صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وفي إطار تعزيز قدرات الممر الإنساني الأردني إلى غزة، قدّمت وزارة الخارجية الألمانية تمويلاً للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لشراء شاحنات إضافية. وتم اليوم تسليم 32 شاحنة خلال حفل رسمي حضره الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، وسعادة السفير الألماني في الأردن، الدكتور برترام فون مولتكه.

وفي كلمته خلال الحفل، قال السفير الألماني في الأردن، الدكتور برترام فون مولتكه: “يُعد الممر الإنساني الأردني شريان حياة لغزة وسكانها الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات. ومن خلال دعم ألمانيا، نأمل أن تساهم هذه الشاحنات في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الضرورية إلى غزة – قافلةً تلو الأخرى. إن استمرار تشغيل هذا الممر بفضل الجهود المشتركة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية وUNOPS يجعل منه محوراً حيوياً للإغاثة، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لالتزامهم وجهودهم القيادية”.

من جانبه، أعرب الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، عن شكره لجمهورية ألمانيا الاتحادية على دعمها المستمر وجهودها الإنسانية، قائلاً: “نثمّن هذه المساهمة السخية التي ستعزز بشكل كبير من قدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهالي غزة. إن إضافة 32 شاحنة جديدة إلى الممر الإنساني الأردني يعكس أهمية التضامن الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية. سنواصل العمل مع شركائنا لضمان إيصال المساعدات بأمان وكفاءة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.